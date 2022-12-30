الخرطوم 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم دعوة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عقب اجتماعه أمس بلجنة أمن ولاية جنوب دارفور ، إلى إعلاء القيم الوطنية، والمساعدة في استتباب الأمن والاستقرار.وأشارت إلى رئاسة عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار إير أمس، اجتماع اللجنة العليا لتنظيم العودة الطوعية للاجئي ونازحي المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) إلى مناطقهم .ونشرت صحف الجمعة إعلان لجنة المعلمين السودانيين أنها ستنفذ إغلاقا شاملا للمدارس بكل ولايات السودان ابتداء من الاثنين المقبل وحتى الخميس، في سياق تصعيد احتجاجات مطلبيه تتصل بتحسين الرواتب وزيادة الإنفاق على التعليم.وتطرقت إلى انهيار 1.520 منزلاً إضافة إلى انهيار 18 مدرسة جراء السيول والفيضانات بمدينة بورتسودان شرق السودان.ونقلت صحف السودان عن تقرير للأمم المتحدة يؤكد ارتفاع وتيرة عمليات الهدم للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، والتي طالت عشرات المنازل والمنشآت، واقتلاع مئات أشجار الزيتون، خلال النصف الأول من الشهر الجاري.// انتهى //12:39ت م0021