القدس المحتلة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسأصيب شاب فلسطيني بجروح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وحاصرت عدة منازل.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن شاباً فلسطينياً أصيب بشظايا نيران الاحتلال الإسرائيلي، خلال محاصرتها عدة منازل في البلدة القديمة بمدينة نابلس.كما أفادت مصادر فلسطينية أن اشتباكات حدثت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية الاقتحام المستمرة، بالتزامن مع إغلاق قوات الاحتلال لمداخل البلدة القديمة.// انتهى //12:41ت م0022