تونس 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على الوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه تونس، مشيرة إلى ردود فعل الأوساط السياسية التونسية عقب صدور قانون المالية الجديد.وتناولت إعلان الأمم المتحدة، فرار نحو 30 ألف شخص في جنوب السودان، في أقل من أسبوع، من أعمال عنف بين مجموعات مسلحة في شرق البلاد.وأشارت صحف الجمعة إلى إعلان اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، تعليق بعض البرامج ذات الأهمية الزمنية في أفغانستان مؤقتًا عقب الحظر الذي فرضته حركة طالبان على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية.وأوردت تأكيد نادي الأسير الفلسطيني أن أكثر من 80 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.وكتبت صحف تونس عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي جنوب الفلبين إلى 44 شخصًا.// انتهى //12:42ت م0023