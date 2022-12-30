نواكشوط 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسالتقى الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، اليوم، وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي التي تزور موريتانيا حاليًا على هامش مشاركتها في أعمال الندوة الدولية لتعزيز ريادة المرأة وتمكينها من لعب دورها في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب بحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين.// انتهى //13:11ت م0025