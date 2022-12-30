نواكشوط 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسالتقى الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، اليوم، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد أعمر الذي يزور موريتانيا حاليًا على هامش المشاركة في أعمال الندوة الدولية لتعزيز ريادة المرأة وتمكينها من لعب دورها في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب بحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين .// انتهى //13:21ت م0028