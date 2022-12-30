طوكيو 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على انخفاض، وتخلت عن مكاسبها المبكرة قبل عطلة بداية العام الجديد لتسجل أول خسارة سنوية في أربعة أعوام.واختتم مؤشر (نيكي) التداولات مستقرا عند 26094.50 نقطة بعدما ارتفع بنسبة 1.03 في المئة، فيما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقاً بنسبة 9.4 في المئة، لينهي تداولاته خلال العام مسجلا أول خسارة سنوية منذ 2018 .// انتهى //13:48ت م0032