الصياهد 6 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 30 ديسمبر 2022م واسزار نائب المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المهندس بندر بن علي القحطاني، معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية - الصياهد - شمال شرق مدينة الرياض، الذي يواصل تقديم فعالياته حتى 15 يناير 2023م.وتجول المهندس القحطاني، وعدد من منسوبي النادي، في معرض وزارة الداخلية واطلع على ما تقدمه القطاعات الأمنية لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خدمات وتوعية وفعاليات.// انتهى //14:40ت م0035