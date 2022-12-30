الدمام 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسواصل فريقا النور ومضر تحقيق نتائجهما الإيجابية في بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين، وتمكن الفريقان من تحقيق العلامة الكاملة بعد مضي عشر جولات من الدور التمهيدي للبطولة، في الجولة التي جرت أمس.وأسفرت نتائج المجموعة الأولى، عن تحقيق المتصدر النور فوزاً عريضاً على العمران بنتيجة (58-29)، وانتصر الحزم على الابتسام بنتيجة (25-28)، وتعادل فريقا الخليج والهدى بنتيجة (27-27)، وتعادل الوحدة مع حراء (34-34).وفي المجموعة الثانية، حقق المتصدر مضر انتصاره على الترجي بنتيجة (43-17)، وتمكن الصفا من التغلب على القادسية بنتيجة (20-30)، وكسب المحيط نظيره الهلال بنتيجة (43-27)، وفاز القارة على الأهلي بنتيجة (26-24).وبهذه النتائج ابتعد فريق النور بصدارة ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بواقع 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الخليج الذي يمتلك 15 نقطة، فيما يحتل فريق مضر صدارة المجموعة الثانية بنفس الرصيد بواقع 20 نقطة وبفارق 4 نقاط مع وصيفه الصفا الذي يمتلك 16 نقطة.//انتهى//15:01ت م0040