الرياض 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسأعلن المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري قائمة "الأخضر" المشاركة في كأس الخليج 25 بالبصرة، والمقرر انطلاقها في السادس من شهر يناير المقبل.وضمّت القائمة 23 لاعبًا أسماؤهم هم :نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران.ومن المقرر أن يدشّن "الأخضر" في الأول من شهر يناير المقبل معسكرًا تدريبيًا في الرياض، على أن تغادر البعثة إلى العراق في الرابع من الشهر ذاته.يُذكر أن "الأخضر" سيفتتح مشاركته في كأس الخليج بمواجهة منتخب اليمن يوم الجمعة 6 يناير، على أن يخوض يوم الإثنين 9 يناير مباراته ضد منتخب العراق، وفي يوم الخميس 12 يناير يلاقي "الأخضر" منتخب عمان.// انتهى //15:40ت م0043