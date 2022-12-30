رياضي / انطلاق بطولة دوري جاهز 6 و شوط كأس محافظة جدة
الجمعة 1444/6/6 هـ الموافق 2022/12/30 م واس
جدة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس
انطلقت يوم أمس بطولة دوري جاهز 6 و شوط كأس محافظة جدة وهي احدي بطولات الاتحاد السعودي للفروسية و تستمر لمدة اربعة ايام بمزرعة الصواري .
وحقق المركز الاول في منافسات شوط المبتدئين 1 الذي شارك فيه 45 فارسا وفارسة محمد القرصحي على الحصان صفوان ، وفي المركز الثاني محمود عسيري على الحصان سيفوتي زد ، فيما حقق المركز الثالث فارس الدوسري على الحصان تي أي تي أي.
وقد تم تأجيل منافسات الاشواط A .. B " " وشوط المنافسة على جائزة السيارة نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة جدة مساء أمس حيث ستستكمل اليوم اشواط البطولة المقرر اقامتها اليوم بالإضافة الى اشواط يوم أمس .
ويشارك في البطولة اكثر من " 400 " فارس و فارسة من مختلف مناطق المملكة و الاعمار يتنافسون على جوائز تبلغ قيمتها 150 الف ريال و سيارة .
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16:18ت م
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