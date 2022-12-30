جدة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسانطلقت يوم أمس بطولة دوري جاهز 6 و شوط كأس محافظة جدة وهي احدي بطولات الاتحاد السعودي للفروسية و تستمر لمدة اربعة ايام بمزرعة الصواري .وحقق المركز الاول في منافسات شوط المبتدئين 1 الذي شارك فيه 45 فارسا وفارسة محمد القرصحي على الحصان صفوان ، وفي المركز الثاني محمود عسيري على الحصان سيفوتي زد ، فيما حقق المركز الثالث فارس الدوسري على الحصان تي أي تي أي.وقد تم تأجيل منافسات الاشواط A .. B " " وشوط المنافسة على جائزة السيارة نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة جدة مساء أمس حيث ستستكمل اليوم اشواط البطولة المقرر اقامتها اليوم بالإضافة الى اشواط يوم أمس .ويشارك في البطولة اكثر من " 400 " فارس و فارسة من مختلف مناطق المملكة و الاعمار يتنافسون على جوائز تبلغ قيمتها 150 الف ريال و سيارة .// انتهى //16:18ت م0045