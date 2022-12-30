الرياض 6 جمادى الآخرة 1444 الموافق 30 ديسمبر 2022أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر مبادرة التمكين المجتمعي التوعوي الأسري للتسجيل فيه ضمن برنامج "رحلات الخير " والذي بدأ يوم الأربعاء 26 ديسمبر في الرياض دشنته رئيسة مجلس إدارة الجمعية سمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن الرحمن وبمعية نائب الموارد البشرية عبدالكريم الرشيد ممثلا لشركة الكهرباء وسينتقل لكافة مناطق المملكة .ويتضمن البرنامج كافة مجالات الدعم للمريض واسرته ليجتمع فيه أسر الزهايمر في لقاء ودي وتراحمي وتتكاتف فيه بقالب ترفيهي واجتماعي لمرضى الزهايمر الذين يحظون برعاية الجمعية في إطار برنامج "رحلات الخير" وذلك باستضافة نادي شركة الكهرباء بالرياض المساند الاستراتيجي ، وبحضور ٧٦ من الأهالي ومقدمي الرعاية وأطفالهم.وتولي الجمعية البرنامج أهمية كبيرة من منطلق أنّ التكاتف والتمكين والتوعية في ان واحد يعمل على زيادة ثقة مرضى الزهايمر وكبار السن بأنفسهم، إلى جانب رفع معنوياتهم مما يزيد من إقبالهم وأسرهم على الحياة بشكل كبير وواضح. وتعمل الجمعية جاهدة من أجل مساعدة المسنين من خلال تنفيذ الكثير من البرامج التي تعمل على الترويح عنهم، وتحسين الصحة النفسية لديهم التي تنعكس بدورها على الصحة العامة لهم.وتسعى الجمعية إلى تعميم تجربة البرنامج على كافة المناطق التي تسعى للوصول اليها لتفعيل الدمج الاجتماعي الذي يساعد في تحسين الوضع النفسي للمسنّ، ويخفف لديه مشاعر القلق، والاكتئاب، وكذلك الترويح عن أسرهم التي تحمل هم ومعاناة تقديم الرعاية لذويها ممن هم من كبار السن ايضا وتمكينهم اجتماعيا في مهارات يومية وبصفة مستمره.وقد تضمن البرنامج جلسات تراثية، وعروض شعبيه فولكلورية للمسنين ، ومسابقات توعوية وتفاعليه تنشيطية للذاكرة وترفيهية، وهدايا تحفيزية ومحاضرات في الصحة النفسية والجسدية للمريض واسرته وأهمية طرق التعامل مع المريض.وتقدم الجمعية أي خدمات طبية قد يحتاجها كبار السن وكافة مجالات الدعم على الموقع الإلكتروني www.alz.org.sa ، ومواقع التواصل الاجتماعي@saudialzheimer .//انتهى//17:25ت م0049