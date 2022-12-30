قلقيلية 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسأصيب 4 شبان و 3 صحفيين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق الشديد خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان .وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن جنود قوات الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى لوقوع 7 إصابات بينهم 3 صحفيين والعشرات بالاختناق بينهم متضامنين اجانب وأطفال عولجوا جميعهم ميدانيا.// انتهى //18:06ت م0051