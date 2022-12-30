سياسي / إصابات برصاص الاحتلال بينهم 3 صحفيين والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم
الجمعة 1444/6/6 هـ الموافق 2022/12/30 م واس
قلقيلية 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس
أصيب 4 شبان و 3 صحفيين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق الشديد خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان .
وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن جنود قوات الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى لوقوع 7 إصابات بينهم 3 صحفيين والعشرات بالاختناق بينهم متضامنين اجانب وأطفال عولجوا جميعهم ميدانيا.
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18:06ت م
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