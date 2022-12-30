القدس المحتلة 05 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية .وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن خمسة فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال، بينهم رجل إسعاف، و25 أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة بمدينة نابلس، ومحاصرتها لعدة منازل، وسط إطلاق للنيران والقنابل الغازيةالمسيلة للدموع .// انتهى //18:36ت م0053