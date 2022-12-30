حجة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسقدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 5.610 مستفيدين خلال الفترة من 14 حتى 20 ديسمبر 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 667 مستفيدا، وعيادة الباطنية 293 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 112 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 75 مستفيدا، وعيادة المصابين بالأوبئة 597 مريضا، وعيادة الإحالة الطبية 5 مرضى، وعيادة الأطفال 272 طفلا، وقسم التوليد 3 مرضى، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.204 مرضى، واستفاد من قسم الأشعة 82 شخصا، وأجريت 281 فحصًا مخبريًا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 2.019 مراجعا.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 573 فردا ، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//19:16ت م0058