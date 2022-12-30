عرعر 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسواصلت بطولة الكاراتيه الـ 13 فعالياتها ضمن منافسات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية التي تستضيفها جامعة الحدود الشمالية، وذلك بالصالة الرياضية المغلقة في مدينة الأمير عبد الله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بعرعر.وأشارت الجامعة إلى أن البطولة التي انطلقت امس ، يشارك فيها ما يزيد عن 95 ، يمثلون 18 جامعة، وتشمل منافسات البطولة على الـكاتا فردي وجماعي للأوزان (تحت 60 كجم، وتحت 67 كجم، وتحت 75 كجم، وتحت وفوق 84 كجم) والقتال فردي.// انتهى //19:24ت م0059