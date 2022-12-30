اديس ابابا 06 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022م واسبدأت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية الانتشار في عاصمة إقليم تيغراي، في إطار اتفاق السلام الموقع بين الحكومة المركزية والقوات المحلية بالإقليم.وقالت الشرطة الاثيوبية في بيان : إن هذا الانتشار هو الأول خلال 18 شهرا، وهي أحدث خطوة في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهرين .وأضافت ، ان الشرطة الفيدرالية سوف توفر حماية أمنية للمؤسسات التي تديرها الحكومة الفيدرالية بما في ذلك المطارات، والطاقة الكهربائية وخدمات الاتصالات والمصارف ومؤسسات تقديم الخدمة العامة الأخرى.// انتهى //19:25ت م0061