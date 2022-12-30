مقديشو 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واساستعادت وحدات مشتركة من الأمن الصومالي، السيطرة على مناطق غندرشي وجلب ماركا بإقليم شبيلى السفلى بمحافظة جنوب غرب الصومال.وتمكنت الوحدات الامنية وفق - وكالة الأنباء الصومالية - اليوم، من استعادة السيطرة على المناطق المذكورة التي كانت تخضع لنفوذ الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابي.وتتزامن هذه العمليات العسكرية المشتركة مع وقت تشهد المناطق الوسطى والجنوبية في الصومال حرب شاملة للقضاء على المليشيات الإرهابية.// انتهى //19:33ت م0063