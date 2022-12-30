تبوك 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واساستعرض فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، خلال مشاركته بمعرض "مستقبل السلامة المرورية 2022" الذي اختتمت فعالياته، أمس ونظمته إمارة المنطقة بالتعاون مع شركة نيوم, أحدث الوحدات الإسعافية، المتمثلة في وحدة التدريب الميداني "رفيدة" .وتضم الوحدة كاميرات داخلية وشاشات عرض خارجية تنقل مايحدث بالسيارة بكل دقة بهدف تدريب الموظفين ميدانياً داخل السيارة كما يمكن الاستفادة من هذه الشاشات بعرض مرئي للتعليمات الاسعافية.كما تم تقديم تعريفات لزوار الجناح عن آلية تلقي البلاغات وكيفية التعامل معها وعرض الاستجابة الطارئة ومتابعتها من قبل القائد الميداني، في مختلف البيئات بما فيها النائية وطرق المتابعة وإيجاد الحلول لتخفيض زمن الإستجابة للبلاغات،//انتهى//19:41ت م0065