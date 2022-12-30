عام / إسعاف المنية ينفذ 39 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الأسبوع الماضي
الجمعة 1444/6/6 هـ الموافق 2022/12/30 م واس
بيروت 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس
نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 39 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .
كما تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية .
ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان .
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19:45ت م
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