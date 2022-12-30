الرياض 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واستستعرض القوات الخاصة لأمن الطرق، لزوار معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية - الصياهد - شمال مدينة الرياض، جهاز قارئ شرائح الإبل، الذي يمكن من خلاله التعرف على ملاكها.وأوضحت القوات أن الجهاز يمكّن من التعرف على ملاك الإبل من خلال قراءة الجهاز بيانات شريحة الإبل من أجل إدراجها على تطبيق "ميدان" للحصول على معلومات الملاك، ومن ثم تسجيل مخالفات "سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها أو دون التنسيق مع جهات الاختصاص، وعدم إبعاد الحيوانات عن حرم الطريق المعتمد من قبل أصحابها"، بهدف المحافظة على الأرواح في الطرقات ضمن مناطق مسؤولياتها.مما يذكر أن معرض وزارة الداخلية يواصل استقبال زواره حتى 15 يناير 2022 م، وتقديم خدمات تجديد جواز السفر السعودي وبطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى استعراض البرامج والمبادرات التوعوية وتحدي أبشر، وركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وإتاحة خدمة تفعيل الحسابات في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.// انتهى //20:10ت م0067