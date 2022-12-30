الرباط 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 1.19%، مسجلاً 10.720,25 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.36% ليستقر عند 857,43نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 1.74% مسجلاً 805,04 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 902 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 561 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:34ت م0069