الطائف 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسكثَّفت أمانة الطائف جهودها لمواجهة الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة وضواحيها، حيث نشرت أكثر من 50 فرقة ميدانية مدعومة بالمضخات وآليات الشفط والمعدات الخفيفة والثقيلة ومعدات النقل.وشملت الجهود تنفيذ خطط استباقية لصيانة وتأهيل وفحص للعبارات ومساراتها، والتأكد من فعالية أدائها، وتنفيذ برامج للنظافة ورفع المخلفات من المسارات، إضافة إلى تخصيص فرق للتدخل السريع والطوارئ لتغطية المواقع الحرجة والمواقع غير المخدومة بشبكة التصريف، وذلك عبر فرق العمل الموزعة على نطاق 10 بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية.واستقبلت غرفة العمليات بالأمانة أكثر من 30 بلاغاً عن تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع وداخل الاحياء، وباشرتها فرق التدخل السريع فور وصولها وتمت معالجتها بسحب المياه وفحص شبكة التصريف والتأكد من عدم تكرار التجمعات المائية.// انتهى //20:35ت م0070