عواصم 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسأغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة في آخر أيام التداول لعام 2022م، الذي شهدت فيه توترات ومخاوف من الركود مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، لكن أداء الأسهم في لندن كان أفضل من نظرائها في القارة نتيجة التعرض الكبير للسلع الأولية.وانخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.3% وسط تداولات هزيلة اليوم، إذ غذَّى ارتفاع حالات الإصابة بـ (كوفيد-19) في الصين المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.وخسر المؤشر العام للأسهم الأوروبية 12.9% هذا العام مسجلاً أسوأ أداء منذ 2018م، فيما تأثر المؤشر العام بمؤشري القطاعين الصناعي والمصرفي، بينما هبط مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 1.8% متخلياً عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققها الجلسة الماضية.وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضاً 0.8% مع تقليص ساعات التداول إلى النصف اليوم، بينما سجل مؤشر الأسهم الألمانية خسارة سنوية بنسبة 12.3% وهي أسوأ خسائره السنوية منذ 2018م.// انتهى //20:52ت م0073