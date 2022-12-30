الدمام 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واستتواصل غدًا، منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة خمس مباريات ضمن الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري، وستنطلق جميع المواجهات عند تمام الساعة الواحدة ظهراً.ويستضيف المتصدر النور على صالته بسنابس نظيره الوحدة، ويلتقي القارة مع الوصيف مضر على صالة نادي الروضة بالأحساء، ويقابل المحيط منافسه الخليج على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، ويحل الابتسام ضيفاً على الأهلي على صالة وزارة الرياضة بجدة، وفي آخر المواجهات يتواجه الترجي مع الصفا على صالة الأول بالقطيف.// انتهى //22:08ت م0079