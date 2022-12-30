الباحة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسباشرت فرق وآليات أمانة منطقة الباحة, أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة اليوم, حيث جرى تشكيل عدد من الفرق والعمال ودعمها بعدد من الآليات.وأفادت الأمانة أنها استعدت مُبكرًا لمواجهة موسم الأمطار لتلافي ما قد يحدث من أضرار في مختلف المواقع، مبينةً أن مركز طوارئ الأمانة يتلقى البلاغات على الرقم 940، أو من الدفاع المدني، ووزارة النقل، والمرور، ومن ثم يوزعها بشكل فوري على الفرق المناوبة في المواقع، مشيرًا إلى أنه تمت مباشرة البلاغات ومعالجتها لتجنب إغلاق الطرق.وأكد الأمانة جاهزية الفرق واستعداداتها للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، لافتةً الانتباه إلى أن الفرق المخصصة في صيانة ونظافة شبكات تصريف السيول والعبَّارات والقنوات تقوم بأعمال الصيانة الدورية لضمان كفاءتها خلال فترة هطول الأمطار.// انتهى //22:23ت م0080