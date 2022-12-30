الصياهد 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسفازت المنقية "الراجحات" للمواطن نايف بن عبدالمحسن الراجحي، بالمركز الأول في شوط لون الحمر "فئة شلفا وليِّ العهد"بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.وبحسب النتائج التي أعلنتها لجنة التحكيم النهائي، اليوم، حل بالمركز الثاني المواطن محمد بن عبدالله العتيبي بالمنقية "مركبات"، وبالمركز الثالث سعود بن غازي البقمي بالمنقية "المهيلات"، ونال المركز الرابع الكويتي حزام بن راشد العتيبي بالمنقية "طمامات الحمر"، وحقَّق المركز الخامس المواطن محمد بن مسيفر الصواط بالمنقية "الهايلات".// انتهى //23:04ت م0083