الرياض06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واساستعاد الشباب نغمة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه الاتفاق قوامه 3 أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 ، ليصل بهذا الفوز للنقطة 25 في صدارة الدوري مؤقتاً، فيما ظل الاتفاق على نقاطه الـ 13 في المركز العاشر.بدوره واصل الفيحاء استفاقته بفوزٍ مهم على الفتح 2 - 0 ، في لقاء جمعهما في المجمعة، لحساب ذات الجولة الـ 11 من نفس المسابقة، ليذهب إلى المركز 12 بـ 11 نقطة، فيما بقي الفتح في المركز الثامن بـ 15 نقطة.والوحدة تعادل سلبياً مع ضيفه العدالة، لحساب ذات الجولة من نفس المسابقة، ليتقاسما نقطة في ختام مواجهتهما اليوم في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، ويصبح لدى الوحدة 9 نقاط في المركز الـ 13، يليه العدالة في المركز الـ 14 بخمس نقاط.// انتهى //23:05ت م0084