الصياهد06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسشهدت منافسات مسابقة الطبع بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في مرحلتها الثانية، اليوم الجمعة، ثلاثة أشواط شكّلت تنافسًا كبيرًا وتفاعلًا جماهيريًا لافتًا خلال مراحل المسابقة التي أظهرت التناغم والتآلف بين مُلّاك الإبل وحلالهم.وشارك 10 متسابقين في أشواط : "المشالع، والقشع، والنفق" ، وسط تنافس بينهم وتفاعل مميز من الجمهور لمختلف العروض والأهازيج والتناغم اللفظي بين الإبل وراعيها وانسياقها خلفه في أصعب الطرق وأضيقها، وبقائها عند مالكها رغم محاولة المنافس الآخر سحب قطيع منافِسه.وانطلقت المرحلة بشوط "النفق" وهي مسابقة يُشترط فيها عبر إبل المتسابق من تحت نفق خشبي وهمي تم إنشاؤه داخل ميدان العرض، فيما يتمثَّل الشوط الثاني "القشع"، ببقاء أحد المُلاك في موقعه داخل الدائرة بميدان العرض، بينما يقوم منافس آخر بالدخول عليه مسرعًا وإبله منقادة خلفه، وتمتزج إبله مع الإبل الواقفة في الدائرة مع الإبل المتحركة "الهاجة"، وفي حال بقيت الإبل المتوقفة عند راعيها لم تنسَقْ مع المارة يعدُّ فائزًا والعكس.أما شوط "المشالع" فهو تقابُل متنافسين في اتجاهين متعاكسين، ويقيم الشوط بعبور الإبل خلف راعيها، وعدم انتقالها مع المنافس الآخر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة والأخيرة غدًا السبت.// انتهى //23:16ت م0087