بريدة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسينطلق معرض القصيم للكتاب في نسخته الرابعة بمشاركة أكثر من 150 دار نشر غداً على مدى عشرة أيام، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المنطقة، ودور نشر وشركات ومؤلفين.وسيشهد المعرض عددا من الفعاليات الثقافية المتنوعة، والتي تسهم في تطوير صناعة النشر والتأليف في المملكة، وإبراز جانب كبير من الحراك الثقافي في المملكة، وابتكار أساليب جديدة للتواصل المعرفي والتبادل الثقافي، وتقديم الأفكار التي من شأنها تشجيع القراءة والإطلاع على كل محتوى.// انتهى //23:22ت م0088