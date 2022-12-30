القاهرة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واستأهل فريق الأهلي لتنس الطاولة "سيدات" إلى نهائى البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة للرجال والسيدات المقامة حالياً في مصر بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الدول العربية.جاء ذلك عقب فوز فريق سيدات الأهلي اليوم على فريق جزيرة الورد المصري بنتيجة 3-1 ليواجه الأهلي في المباراة النهائية فريق عالي البحريني الذي فاز بدوره بنفس التوقيت على الزمالك بنفس النتيجة، ليواجه الزمالك نظيره جزيرة الورد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.// انتهى //23:30ت م0089