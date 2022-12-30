جدة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسرفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة من استعدادها وجاهزيتها تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.وأوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة سلطان المالكي, أنه منذ إطلاق التحذيرات من المركز الوطني للأرصاد جرى تفعيل إدارة الحدث لمثل هذه الحالات المطرية , حيث تم اعتماد تطبيق الخطة المعدة للكوارث ورفع الجهازية لإمكانات الهيئة من كوادر بشرية وآليات من خلال تواجد ٥٣ فرقة إسعافيه على مستوى المحافظة, كما تم تفعيل نقاط إسناد شمالية تضم عربات الكوارث النوعية ( طويق - هداج - سند - ثريا - خزام ), بالإضافة إلى تمركز للفرق الإسعافية والآليات لمنطقة الإسناد التابعة للدفاع المدني شمال السلام مول.وناشدت الهيئة الجميع باتباع التحذيرات التي أطلقها الدفاع المدني بالمحافظة, من خلال تجنب الأودية والابتعاد عن أماكن تجمع السيول, حاثة الجميع حال وجود حالة إسعافية بالاتصال على الرقم 997 أو طلب الخدمة عن طريق تطبيقي أسعفني أو توكلنا.// انتهى //23:34ت م0090