القاهرة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسحقق فريق البنك الأهلي فوزًا صعبًا وثمينًا على ضيفه المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار الجولة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم.الفوز رفع رصيد البنك الأهلي إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما تكبد المقاولون العرب الخسارة الثانية في الدوري ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز التاسع.وفي منافسات الجولة ذاتها خيم التعادل السلبي على مباراة سموحة وغزل المحلة على إستاد الإسكندرية ليرفع المحلة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا، بينما حقق سموحة التعادل السادس في الدوري ليصبح رصيده 9 نقاط في المركز الثاني عشر.// انتهى //23:57ت م0092