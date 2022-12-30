مكة المكرمة 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واستعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تسخير كوادرها البشرية، من خلال تقديم حزمة من الخدمات، وذلك طيلة توافد الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الحراموأتت أبرز الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن بالمسجد الحرام لهذا اليوم الجمعة في تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 55.728 مستفيدا، وتقديم 112.320 عبوة زمزم الموزعة، فيما بلغت كمية المعطرات 2.550 لترا، وكمية المطهرات 130.000 لتر، كما بلغ عدد المستفيدين من مكتبة المسجد الحرام 750 مستفيدا، و 50 مستفيدا من مكتبة الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى تعطير المسجد الحرام بـ 100 فواحة وتعقيم الأسطح بـ 30.500 لتر، كما بلغت كمية التعقيم بالروبوتات بـ 500 لتر .كما أشتملت كمية معقمات الأيادي 2.550 لتر، والتعقيم بالبابوكير 650 لتر، إلى جانب إستفادة 2.782 مستفيدا، فيما بلغ المستفيدين من الكتيبات والمطويات 2.050 مستفيد، والمستفيدين من التوعية الميدانية 130.000 مستفيد، إلى جانب إستفادة إستفادة 20.000 مستفيد، فيما بلغت الساعات الموزعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات 2.800 سماعة، إضافة إلى استفادة 325 مستفيدا من أساور معصم اليد للزائر الصغير، كما استفاد 1.820 مستفيدا من الخدمات الاجتماعية والإنسانية .//انتهى//00:21ت م0001