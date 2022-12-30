الرياض07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واسحقق الجواد الخطيب لإسطبل المنقوش كأس وزارة الخارجية فئة(3) محلية، وذلك في الحفل 77 ضمن موسم سباقات الرياض 2022 الذي نظمه أمس نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.وسلم الكأس للفائز وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف عبدالمجيد بن راشد السماري، كما حقق الجواد يمتاز للمالك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز جائزة راشد الزنيدي، حيث سلمها للفائز، عبدالعزيز بن راشد الزنيدي.وتضمن الحفل 11 شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات، وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى كالتالي :الشوط الأول لمسافة 1200م وفازت به الفرس اين كم، للمالك محمد عامر فراج السبيعي، ونال ?الشوط الثاني ومسافته 1200م الجواد ستانزو، للمالك نواف ساري راشد المطيري، وفي الشوط الثالث على مسافة 2100م فاز الجواد بودي لاين، للمالك رفاعي صنت الغريبان، وجاء الشوط الرابع على مسافة 1400م وفاز به الجواد إسكندرو، للمالك عبدالحميد عيد راشد العنزي، فيما حقق الجواد حافظك الله، للمالك سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الشوط الخامس ومسافته 1400م، وفازت الفرس معشوقة الرياض، للمالك مرزوق ناصح حدري المرزوقي بالشوط السادس على مسافة 1600م، وجاء الشوط السابع ومسافته 1600م، من نصيب الجواد عطا الغالي، للمالك سعدون صالح سعدون العتيبي، فيما تصدرت الفرس جازيو، للمالك فيصل فيحان بن فيصل المنديل، الشوط الثامن لمسافة 2000 م ، وحقق الجواد مرداس الخالدية، للمالك نايف محمد عويض العتيبي المركز الأول في الشوط التاسع لمسافة 1600م، وفي الشوط العاشر لمسافة 1200 م، فاز الجواد يمتاز، للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بالمركز الأول، وفاز بالشوط الـ11 لمسافة 1600م، الجواد الخطيب، لإسطبل المنقوش.// انتهى //00:33ت م0002