الرياض 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي في وفاة والدته.وقال سمو ولي العهد : " تلقينا نبأ وفاة والدتكم ، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، متمنين ألا تروا أي سوء " .// انتهى //04:21ت م0006