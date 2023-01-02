رفحاء 09 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 02 يناير 2023 م واسيشهد معرض الصور والتراث في مهرجان شتاء درب زبيدة بنسخته الثانية، المقام حالياً بسوق قرية لينة التاريخي - جنوب رفحاء- ، إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي وزوار المهرجان بمختلف الأعمار لما يتضمنه من صور تراثية قديمة وأعمال فنية وصور للحياة الفطرية والطبيعة، تروي أهم الحقب في تاريخ المنطقة ويضم أجنحة تعريفية عن درب زبيدة التاريخي، بالإضافة لصور عن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية يبرز دور المحمية وأنشطتها المختلفة في تنمية الحياة الفطرية، وتتغير العديد من الصور بالمعرض بشكل دوري حسب كل فعالية يقيمها المهرجان.ويعـد المعرض بمثابة ذاكرة بصرية مفتوحة تُمكن من خلالها الزوار بمختلف أعمارهم من التعرف على أهم الحقب في تاريخ المنطقة وطبيعتها المميزة، ودور هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وأنشطتها المختلفة في تنمية الحياة الفطرية.// انتهى //23:56ت م0202