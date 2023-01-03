الرياض 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسوصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برفقة عائلته أمس إلى الرياض بعد توقيعه لنادي النصر، وذلك استعداداً لظهوره في حفل الاستقبال الجماهيري مساء اليوم بملعب مرسول بارك.وكان في استقبال اللاعب رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر ونائبه عبدالله العمراني والرئيس التنفيذي للنادي أحمد الغامدي، إلى جانب مجموعة من الأطفال من مشجعي النادي.وتنطلق فعاليات الحفل الذي تحتضنه العاصمة الرياض عند الساعة 7:00 من مساء اليوم، حيث سيلتقي النجم العالمي بجمهور النادي مرتديًا قميص النصر لأول مرة، ويتبع ذلك مشاركته في الحصة التدريبية المفتوحة للجماهير إلى جانب زملائه اللاعبين.// انتهى //02:00ت م0003