باريس 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسفاز أولمبيك مرسيليا على مضيفه مونبلييه بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.سجل هدفي مرسيليا كل من نونو تفاريس (د.47) ولاعب مونبلييه مكسيم ستيف، عن طريق الخطأ (د.61)، بينما سجل هدف مونبلييه الوحيد تيجي سافانيه من ضربة جزاء (د.90). وبهذا الفوز رفع مرسيليا رصيده إلى 36 نقطة، في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني و8 نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان.. فيما تجمد رصيد مونبلييه عند النقطة الـ 17 في المركز الرابع عشر.وفي بقية المباريات، اقتنص تروا فوزا مثيرا على مضيفه ستراسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز رين على ضيفه نيس بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تعادل ستاد ريمس مع مضيفه ليل بهدف لكل منهما.وقفز رين إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري بـ34 نقطة، وبقي نيس في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.كما رفع تروا رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز الثالث عشر، فيما ظل ستراسبورغ في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة، بينما ارتفع رصيد ليل إلى 30 نقطة في المركز السابع مقابل 21 نقطة لـ ستاد ريمس حل بها في المركز العاشر.// انتهى //03:01ت م0005