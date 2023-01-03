لندن 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسكشف مركز أبحاث البيع بالتجزئة البريطاني أنه تم إغلاق ما يقرب من 50 متجرًا يوميًا في عام 2022، أي أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الخمس الماضية، وسيكون لعام 2023 تحديًا مماثلًا.وأوضح مركز الابحاث أن العام الماضي كان عامًا "قاسيًا" بالنسبة لقطاع التجزئة في بريطانيا، حيث أغلق 17145 متجرًا في الشوارع الرئيسية وفي مواقع أخرى، بزيادة تقارب 50٪ عن عام 2021 ، عندما أغلق 11449 متجرًا خلال جائحة كورونا.وأضاف مركز أبحاث البيع بالتجزئة أنه مع إغلاق المتاجر فقد تم إلغاء أكثر من 151,000 وظيفة للبيع بالتجزئة في المملكة المتحدة، بما في ذلك وظائف تجّار التجزئة عبر الإنترنت، أي بزيادة 43 ٪ عن 105،727 وظيفة تم إلغاءها في العام السابق.// انتهى //05:04ت م0008