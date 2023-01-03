نواكشوط 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسفرضت الحكومة الموريتانية إجراءات جديدة على معابرها الحدودية لمنع انتشار فيروس كورونا، من بينها إلزامية أخذ اللقاح أو إظهار فحص أجري خلال 72 ساعة.وذكرت وزارة الصحة الموريتانية اليوم إنه تقرر إلزام أخذ أو فحص خلال 72 ساعة لجميع الوافدين إلى البلاد.وتم نشر بروتوكول ينص على تقديم المسافرين القادمين إلى البلاد فحصا سلبيا أجري قبل أقل من 72 ساعة بالنسبة للمسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح، أو حصلوا على جرعة واحدة من أحد اللقاحات ذات الجرعتين.كما تضمن البروتوكول القياس الروتيني لدرجة حرارة المسافرين القادمين، عبر استخدام الكاميرا أو الفلاش الحراريين، على مستوى المعابر الحدودية. ودعت الوزارة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي في مختلف المراكز الصحية، وارتداء الطواقم الطبية لأدوات الوقاية.// انتهى //06:01ت م0009