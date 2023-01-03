إسلام آباد 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد القيادة الباكستانية عزمها على عدم التسامح مع الإرهاب، ومحاربة جميع الكيانات الإرهابية التي تلجأ إلى العنف في البلاد.وأخبرت عن اتخاذ الحكومة الباكستانية عدداً من الإجراءات الاقتصادية لضمان استمرار برنامج صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد الباكستاني.وتحدثت عن استمرار أزمة الضباط الكثيف الذي يسيطر على المناطق الوسطى من باكستان مع حلول المساء ويستمر حتى النهار ويؤدي إلى اضطراب جدول الرحلات الجوية.وفي الشأن الأمني تناولت الهجوم الذي شنته عناصر مجهولة أمس على فريق طبي كان يقوم بحملة تطعيم ضد شلل الأطفال في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان دون وقوع خسائر بشرية.وتابعت تطورات الوضع الأمني في أفغانستان حيث تبنى تنظيم داعش الإرهابي مسئولية الهجوم الذي استهدف قوات الأمن الأفغانية بالقرب من المطار العسكري في العاصمة كابل.وتناقلت صحف إسلام آباد أنباء عودة المدن الرئيسية في الصين إلى نشاطها الطبيعي رغم ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.// انتهى //06:08ت م0010