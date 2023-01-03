القاهرة 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واستعقد جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، المنتدى العربي لصحة المرأة في نسخته الثانية، تحت عنوان "المرأة بين السمنة والسرطان"، يوم 21 يناير الجاري.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج بمقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم: إن المنتدى سيناقش عددًا من المحاور وجلسات العمل حول سُبل رفع الوعي لدى جميع الأطراف بقضايا صحة المرأة، وخاصةً مخاطر السمنة والإصابة بالسرطان، فضلاً عن تقديم دورات تدريبية للأطباء والعاملين في هذا المجال.وأشارت السفيرة أبو غزالة إلى حرص الجامعة العربية على دعم المبادرات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لدعم صحة المرأة، وكذلك حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العربية إلى جانب الحكومات في كافة مجالات العمل العربي المشترك، ومنها مجال الصحة والسكان والتنمية الاجتماعية، لرفع الوعي بقضايا الصحة ومعالجة الفقر في المجتمعات.من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، أهمية انعقاد هذا المنتدى لزيادة الوعي لدى كافة أفراد الأسرة والمجتمع بضرورة الاهتمام بصحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض وخاصة السرطان بأنواعه المختلفة، وذلك بهدف وقاية المرأة من هذه الأمراض، وخاصة أن درجة إصابة النساء في الدول النامية تصل إلى 80 %، مما يؤكد أهمية زيادة الوعي بها.// انتهى //18:34ت م0187