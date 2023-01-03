الخرطوم 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واستلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.وجرى خلال الاتصال بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بجانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والارتقاء بها لخدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.وجدد رئيس مجلس السيادة السوداني، وقوف بلاده مع الشرعية في اليمن ومساندة القيادة اليمنية والشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات، منوهاً إلى عمق وأزلية العلاقات بين السودان واليمن، معرباً عن أمله في أن تنعم اليمن بالسلام والإستقرار والأمن.من جانبه أثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على مستوى العلاقات الثنائية، مجدداً عزم بلاده على ترقية التعاون المشترك وتعزيزه ودفعه في مختلف المجالات.// انتهى //18:56ت م0192