القدس المحتلة 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسأدانت الخارجية الفلسطينية اليوم جريمة إحراق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل فلسطيني في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، أثناء وجود أسرة فلسطينية مكونة من ستة أفراد بينهم أربعة أطفال داخل المنزل، وذلك من خلال إلقاء القنابل الغازية عليه بكثافة، مما أدى لاشتعال النيران فيه، واحتراقه بالكامل ونجاة الأسرة من الموت .وطالبت الخارجية الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق دولية، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجريمة، وتقديم الجناة للمحاكم الدولية .وفي سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة العشرات من الفلسطينيين بالاختناق، بعد إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع أثناء اقتحامها لقرية رمانة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.// انتهى //18:56ت م0193