الخرطوم 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسأعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن إطلاق حملة لمكافحة المخدرات، من خلال تشكيل لجنة تضم وزراء الداخلية والدفاع والتربية والتعليم والتعليم العالي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى جانب اللجنة الوطنية والجهات ذات الصلة.واتهم خلال اجتماع عقده اليوم بمقر القيادة العامة للجيش السوداني مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بعض المنظمات بدعم انتشار المخدرات عن طريق دعمها لبعض المجموعات الشبابية تحت ستار" دعم الديمقراطية".وأضاف البرهان أن المنظمات تدعم جهات استغلت الدعم في نشر المخدرات تحت ستار دعم منظمات المجتمع المدني، مشدداً على ضرورة مجابهة المخدرات دون تراخي.// انتهى //18:57ت م0196