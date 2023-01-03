الرياض 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسكشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن إجمالي تبرعات موظفيها، الذي يبلغ 5,577,449 ملايين ريال، منذ بداية 2022 حتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه، لدعم برامج ومشاريع الجمعيات الخيرية المعتمدة في المملكة، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركة.وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أن عدد الجمعيات الخيرية، التي استفادت من استقطاعات وتبرعات موظفي الشركة، بلغ أكثر من 60 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة.ويعد برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية في "السعودية للكهرباء"، أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة، لإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية والتعاون من أجل النهوض بتلك الجمعيات، ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها، وذلك من خلال تبرع الموظف بجزء من راتبه آلياً، عبر نظام الرواتب الإلكتروني الخاص بالشركة، بعد الاطلاع على أنشطة وبرامج وأهداف الجمعيات، في الموقع الداخلي للشركة.تجدر الإشارة إلى أن قيمة التبرعات المستقطعة من رواتب موظفي "السعودية للكهرباء"، من استحداث البرنامج عام 2017 حتى نهاية عام 2022، لحسابات الجمعيات الخيرية والمتخصصة، بلغت أكثر من 30 مليون ريال.// انتهى //18:58ت م0197