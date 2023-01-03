نجران 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسأبرمت جامعة نجران اليوم، اتفاقية تعاون مع لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، وممثل لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة عمر بن محمد النعمي.وتضمنت الاتفاقية التعاون العلمي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الخدمات الاستشارية، وإتاحة الجامعة للجنة المرافق والقاعات التدريبية للقاءات والفعاليات الخاصة بها، إضافة إلى تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل وكل ما يسهم في رفع مستوى الثقافة والكفاءة لدى مستفيدي لجنة شؤون المنطقة.// انتهى //18:58ت م0198