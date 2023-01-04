الرياض 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسانطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، تحت شعار الإعداد المبكر لسوق العمل، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في الرياض، برعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور معالي نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.وأعلن معالي الدكتور ماجد القصبي في كلمته الافتتاحية عبر تسجيل مرئي عن تقديم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 10 منح لكل جامعة من جامعات المملكة، وذلك لدخول اختبار زمالة الهيئة، لدعم وتمكين القدرات البشرية لأبناء وبنات الوطن.وأشار إلى تطور مهنة المحاسبة والمراجعة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المهنة بشكل عام في المملكة، حيث تقدمت المملكة 15 مرتبة في مؤشر التنافسية في تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية من المركز 32 إلى المركز 17 وانضمامها ممثلة في الهيئة إلى عدد من العضويات الدولية المهنية للاستعانة بها وأعضائها للمشاركة في المجالس واللجان الدولية.وشهد حفل الافتتاح إطلاق عدد من المبادرات، أبرزها مبادرة الهاكاثون المحاسبي، الذي يهدف إلى تبني الابتكار في الحلول التقنية في قطاع المحاسبة والمراجعة، ومبادرة معامل المحاكاة المحاسبية التي تتبنى إنشاء معامل افتراضية في كليات الإدارة بالجامعات السعودية لنقل الواقع المهني والتقني للطلبة وتدعم ممارساتهم المحاسبية العملية، كما أعلن عن التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لتأهيل أكثر 7500 خريج في التخصصات المالية والمحاسبية.ويناقش المؤتمر التعليم المحاسبي أفضل ممارساته الدولية، وأساليب تطوير المناهج التعليمية المحاسبية، ويسلّط الضوء على المهنة والفرص الواعدة التي تحققها، إضافة إلى استعراض وتبادل أفضل التجارب والخبرات المحلية والعالمية في مهنة المحاسبة.يذكر أن المؤتمر يعد حلقة وصل بيـن المهتمين والأكاديميين والطلبة الجامعيين والمتخصصين في المحاسبة، لمناقشة الموضوعات المهمة وأحدث الاتجاهات في المهنة، وتبادل المعرفة.// انتهى //00:16ت م0002