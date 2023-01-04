نيويورك 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 10.88 نقطة إلى 0.03% ليغلق عند 33136.37 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 15.36 نقطة إلى 0.40% بواقع 3824.14 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 79.50 نقطة إلى 0.76% بواقع 10386.98 نقطة.// انتهى //00:36ت م0006