القاهرة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 4 يناير 2023 م واسسددت مصر مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار، كما سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين.وأوضح مصدر مصرفي مسؤول أنه رغم التزام مصر بسداد الالتزامات الخارجية، إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر؛ ليسجل أكثر من 34 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ مايو الماضي.// انتهى //02:00ت م0008